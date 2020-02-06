Житель канадского города Оттавы Брюс МакКонвиль заявил во время судебного заседании, что сжег миллион канадских долларов. Он не хотел, чтобы деньги достались его бывшей супруге и детям. Судья приговорил мужчину к 30 дням тюремного заключения, пишет Ottawa Citizen.

55-летний бизнесмен и экс-кандидат в мэры Оттавы в ходе бракоразводного процесса с женой на просьбу судьи дать информацию о своих финансах категорически отказался это сделать.

Суду стадо известно, что предприниматель без ведома своей супруги продал все имущество, снял с банковского счета более одного миллиона канадских долларов (750 тыс. долларов США) и, якобы, сжег их. Все это он проделал только для того, чтобы не платить жене и детям алиментов.

Суд попросил предоставить доказательств того, что МакКонвиль сжег деньги. Однако мужчина заявил, что избавлялся от купюр без свидетелей и процесс на видео не снимал.

Судья Верховного суда Кевин Филлипс не поверил словам МакКонвилля и обвинил его в неуважении к суду.

Филлипс подчеркнул, что, в любом случае бизнесмен виновен в том, что не позаботился о благосостоянии своих детей.

За попытки скрыть информацию об имуществе МакКонвилль был приговорен к 30 дням тюремного заключения. Также судья назначил канадцу штраф за каждый день просрочки в выполнении постановления суда отчета о его финансовых делах. Размер штрафа — две тысячи канадских долларов (35,6 тысяч гривен) в день, которые МакКонвилль должен платить напрямую своей бывшей жене.

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