В январе в сирийском Идлибе погибли российские и турецкие военные специалисты в результате атак террористов. Об этом сообщили в МИД России.

Число погибших россиян в министерстве не назвали.

«В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести «режим тишины» в Идлибской зоне деэскалации. Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот нарастили атаки. Только за две последние недели января отмечено свыше 1000 нападений», — говорится в сообщении МИД.

Minval.az