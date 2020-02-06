Граждане России, которые поддерживают действия Владимира Путина в Украине, должны пройти путь покаяния по примеру немцев в ХХ веке.

Такое мнение высказал известный российский писатель, драматург и журналист Виктор Шендерович в интервью программы сайта Charter97.org Studio Х97. По его словам, его очень жестко критикуют за такую формулировку, но «деваться уже некуда».

«Каяться надо нам. Украине не за что каяться перед нами. Мы – интервенты и наше покаяние, я надеюсь впереди, потому что выход куда-то в новое состояние может произойти только через покаяние. Немцам немножко повезло – их победили, их заставили вступить на путь покаяния, у них не было выбора, их никто не спрашивал», – пояснил он.

По словам Шендеровича, очень показательный тот факт из истории, когда в 1945-м началось осознание того, что на самом деле натворил Адольф Гитлер.

«Вы знаете, как выдавалась в Берлине, в американской зоне гуманитарная помощь летом 1945 года? В кинотеатрах. Посмотри фильм, как бульдозерами сгребают трупы в Освенциме, в Бухенвальде. Посмотри это кино. Ты, который голосовал за Гитлера, посмотри это кино, а на выходе получи заварку, буханку хлеба, воду и завтра приходи посмотреть кино. И так несколько десятилетий, условно говоря», — рассказал он.

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