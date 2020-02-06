«Вопрос о возвращении оккупированных территорий обсуждается с первого дня переговоров по Карабаху. Иначе Азербайджан не сел за стол переговоров, если бы такой вопрос не обсуждался».

Об этом во время обсуждения на тему «Карабах на пороге перемен. Внешняя и внутренняя безопасность» заявил бывший директор Службы национальной безопасности Армении Давид Шахназарян, добавив, что Баку доволен итогами переговоров и в Женеве, и в Братиславе.

По его словам, Армения на сегодняшний день полностью изолирована: сопредседатели Минской группы ОБСЕ и Баку на одной стороне, Ереван – на другой, и «виноваты будем мы как государство, а не Никол Пашинян, который все это затеял».

«Слово в дипломатии может иметь такой же вес, что и документ, и оно в данном случае то самое слово, которое «не воробей, вылетит — не поймаешь»»,- заметил он.

Minval.az