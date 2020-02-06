Президент США Дональд Трамп встретился в американской столице с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо.

Информация об этом размещена в среду на странице Белого дома в Twitter.

«Президент Дональд Трамп приветствовал в Белом доме Хуана Гуайдо, — говорится в сообщении. — США продолжат работать с партнерами в регионе с целью противостояния незаконной диктатуре в Венесуэле и будут поддерживать народ Венесуэлы для достижения демократического будущего и процветания». Текст сопровождают фотографии со встречи Трампа и Гуайдо в резиденции американского лидера.

President @realDonaldTrump welcomed @jguaido to the White House! The U.S. will continue to work with our partners in the region to confront the illegitimate dictatorship in Venezuela & stand alongside the Venezuelan people to ensure a democratic, prosperous future. 🇺🇸🇻🇪 pic.twitter.com/7oNA73Y2s4 — The White House (@WhiteHouse) February 6, 2020

Гуайдо во вторник был также приглашен на выступление Трампа перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны». Лидер венесуэльской оппозиции сидел недалеко от супруги Трампа Меланьи. Во время своей речи президент сообщил, что Гуайдо присутствует в зале, назвав его «настоящим и легитимным президентом Венесуэлы». Он также заявил, что Соединенные Штаты поддерживают стремление к «восстановлению демократии» в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе.

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