Беларусь заинтересована в беспошлинной поставке нефти из Казахстана, заявил вице-премьер республики Игорь Ляшенко.

«Думаю, оно (соглашение о поставках нефти из Казахстана в Беларусь) будет подписано в самое ближайшее время. Больше вопрос касается коммерческого блока: поставка с пошлиной либо без. Он находится на рассмотрении казахстанской стороны. Интерес белорусский понятен — беспошлинная поставка нефти. Это позволит максимально приблизить ее к стоимости российской нефти», — сказал Ляшенко в среду (цитата по БелТА).

Он отметил, что скорее всего, поставки нефти из Казахстана в Беларусь будут идти трубопроводным транспортом.

Ляшенко также сообщил, что делегация концерна «Белнефтехим» направится в Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти 6 февраля.

Minval.az