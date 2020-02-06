Американская певица Мадонна предложила британскому принцу Гарри и его супруге Меган Маркл пожить в её квартире на Манхэттене.

— Не бегите в Канаду, там так скучно. Я позволю вам арендовать мою квартиру в Верхнем Вест-Сайде. В ней две спальни, из окон открывается лучший вид на Манхэттен, есть балкон. Это топ, лучшее предложение, — говорит Мадонна в видеообращении, опубликованном на её странице в Instagram.

Пользователи соцсети с негативом отреагировали на пост певицы, напомнив ей, что её мать была франкоканадкой. Также недовольные подписчики заявили Мадонне, что она «сама скучная».

«Лайф» напоминает, что ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение отказаться от своего статуса старших членов королевской семьи и добиться финансовой независимости. Они планируют жить в разъездах между Великобританией и США. 21 января принц Гарри покинул Великобританию и улетел в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.

Minval.az