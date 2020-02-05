Войска США и России, которые действуют на северо-западе Сирии, оказались в центре все более ожесточенной вражды правительств Турции и Сирии, которые обстреливали друг друга и обменивались авиаударами в течение последних 36 часов.

Обмен огнем привел к десяткам погибших. А чиновник НАТО рассказал Business Insider (перевод — «Униан»), что эскалация продолжается в очень напряженном регионе, переполненном различными боевыми группами. Американские войска получили приказ блокировать передвижение российских отрядов через свои контрольно-пропускные пункты. Это нужно для того, чтобы не допустить усиления путаницы в военных позициях внутри региона.

Сотни американских бойцов специального назначения остаются в Сирии, несмотря на объявление президента Дональда Трампа о выходе США из миссии против «Исламского государства». За считанные дни после объявления американского президента, армия Турции вторглась на сирийскую территорию для борьбы против курдских сил вблизи границы. Турецкое наступление превратило относительно мирный анклав под контролем курдов, освобожденный от «Исламского государства», в сложную матрицу враждующих армий и боевиков.

Территорию теперь патрулируют или контролируют силы США, России, курдов, сирийского режима, Ирана и Турции, а также разнообразные сирийские боевые отряды, которые привержены к той или иной стороне. Большинство из этих патрулей развернуты вдоль трассы М4, которая простирается параллельно турецко-сирийской границы.

В воскресенье и понедельник войска Турции и Сирии вступили в прямую схватку после того, как силы режима Башара Асада попытались занять часть М4, атакуя боевую группу, вооруженную и тренированную Анкарой. Войска сирийского режима при поддержке российского и иранского отрядов специального назначения уже много месяцев пытаются захватить последний анклав повстанцев в провинции Идлиб, который лежит к западу от коридора.

После того, как сирийский ракетный обстрел убил по меньшей мере 5 турецких солдат Анкара в понедельник нанесла ряд авиационных ударов, убив 75 лояльных к Асаду солдат. Издание пишет, что эта схватка стала худшей конфронтацией между Турцией и Сирией со дня начала сирийских протестов 9 лет назад.

«Турки воспользовались телефонной линией для деэскалации с россиянами, пытаясь позаботиться, чтобы схватки не задели и их», — сказал военный чиновник НАТО, который сдает о деталях событий.

Он добавил, что советники из России глубоко интегрированы в силы сирийского режима. Поэтому Турция пытается избежать конфликта еще и против российских военных.

«В планах России нет пункта в духе «втянуться в войну против турок». Поэтому она быстро отвела своих ребят подальше», — добавил собеседник издания.

«Но из-за узкого пространства, соединенного несколькими дорогами, целый регион переполнен вооруженными людьми, которые сталкиваются между собой», — пояснил неназванный чиновник НАТО.

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган тоже дал понять, что не хочет конфликта с Россией.

«Я особенно хочу сказать властям России, что наш собеседник здесь не вы, а сирийский режим. Поэтому не становитесь у нас на пути», — сказал он перед тем, как отправиться в Украину.

Из сообщений в социальных сетях известно, что на трассе М4 войска США отказываются пропускать российских военных через свои КПП. В НАТО это называют «тактической блокировкой» территорий вокруг американских войск.

«Здесь каждый день кажется, что все в этой зоне могут начать стрелять друг в друга. Но когда турки и сирийцы начали напрямую обстреливать позиции друг друга, стало очевидным, что свободное передвижение потенциально враждебных сил может еще больше ухудшить ситуацию. Поэтому пока что в действии будет блокировка по соображениям защиты сил», — пояснил собеседник издания.

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