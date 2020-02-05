А вот, собственно, “войны памяти” во всей их красе и великолепии.

В официальном письме Яд ва-Шемa, национального израильского мемориала Катастрофы, в редакцию газеты Haaretz, принесены извинения за то, что: “на Всемирном форуме по Холокосту, состоявшемся в прошлом месяце в Мемориальном музее Иерусалима, был представлен контент, искажающий исторические факты…”

В письме с извинениями подтверждено, что “На видеозаписях, демонстрировавшихся на форуме, не упоминалось ни о преступлениях Советского Союза во Второй мировой войне, ни о его ответственности за развязывание войны. …В них не упоминалось ни о разделе Польши между Советской Россией и нацистской Германией в 1939 году, ни об оккупации Западной Европы (так в газете, на само деле, конечно, это ошибка, должно быть Восточной, — С. П.) в 1940 году…

Карты, представленные на видео, ошибочно изображали границы Польши и ее соседей, и не содержали никаких ссылок на Украину, в настоящее время находящуюся в эпицентре продолжающегося конфликта с путинской Россией. Они путали концентрационные лагеря с лагерями смерти и содержали дополнительную историческую информацию, которая была либо только частичной, либо ошибочной…”

Газета утверждает, что все это произошло от того, что и сам Форум, и видеоматериалы, которые там демонстрировались, — были профинансированы российско-израильским олигархом Моше Кантором (вообще-то этого Кантора зовут Вячеславом Владимировичем), которого считают, “близким к Путину”.

“Мы приносим извинения за очень прискорбное происшествие, которое имело место. Эти видео не представляют позицию Яд ва-Шема в исследованиях по этим вопросам…” — говорится в письме, подписанном профессором Даном Михманом, руководителем Международного института исследований Холокоста в Яд ва-Шеме.

То есть, простыми словами говоря, Путин просто купил этот форум — через этого Кантора — со всеми потрохами. Ну и метод взятия заложников показал себя с прекраснейшей стороны: похоже, никто не стал протестовать против этих видеоматериалов, поскольку, помимо всего прочего, еще и не хотели осложнить историю с освобождением Наамы Иссахар.

Какой-то адский позор. Путин со всей его компанией и так-то религиозно поклоняется абсолютной силе бабла, и так-то уверен, что продается абсолютно все на свете, а если не продается, — значит надо предложить чуть-чуть дороже. А теперь получил еще одно доказательство своей правоты.

Олимпийские игры — купил забабло.

Чемпионат мира по футболу — купил забабло.

Теперь вот пытается скупить забабло память о Холокосте — вместе со всем Яд ва-Шемом.

Конечно, потом, спустя некоторое время, все эти покупки оборачиваются дырами в стене, банками с подложной мочой, позором, стыдом и презрением всех вокруг. Но это же — потом. А в первую минуту все отличненько получается…

Публикация в “Haaretz” с изложением письма — здесь, можете полюбоваться своими глазами.

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