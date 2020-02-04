Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем первого месяца 2019 года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.

Согласно оперативным данным, которые приводит на своей странице в Facebook глава украинской газотранспортной компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон, транзит газа «Газпрома» в Европу через территорию Украины в январе составил 2,55 млрд куб. м.

Minval.az