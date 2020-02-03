Иран считает необходимым дальнейшее обсуждения вопроса о компенсациях семьям жертв украинского самолета, сбитого под Тегераном в начале января, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов компенсации семьям жертв, однако Киев будет добиваться большей суммы.

«Мы пока не объявляли о каком-то решении. В юридическом комитете, созданном правительством, этот вопрос обсуждается. Безусловно, необходимость в обсуждении этого вопроса и взаимопонимания необходимы», — сказал Рабии, говоря о компенсациях, передает РИА Новости.

Согласно опубликованному информационным порталом правительства видео, Рабии указал, что Иран действует на основе международных правил и стандартов.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за «вражескую цель», а именно — за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

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