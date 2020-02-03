В воскресенье, 2 февраля, в Лондоне проходила 73-я церемония вручения премии Британской кинотелеакадемии BAFTA.

Это одна из самых престижных наград в мире в области кино и телевидения. Красная дорожка собрала множество кинозвезд и знаменитостей не только из Великобритании, но и из США и других стран.

В число претендентов на премию BAFTA в этом году попал и легендарный Аль Пачино. 79-летний актер номинирован за роль в фильме Мартина Скорсезе «Ирландец». Он сыграл там профсоюзного босса Джимми Хоффу. В Лондон Пачино прилетел вместе со своей подругой, израильской актрисой Мейтал Дохан. Поднимаясь по ступенькам знаменитого зала Royal Albert Hall Аль споткнулся и не устоял на ногах. К нему тут же бросились на помощь охранники. К счастью, все обошлось. Во всяком случае актер с трудом, но все же направился в зал.

Minval.az