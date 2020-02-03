Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана с Украиной по катастрофе самолет Boeing 737.

Об этом заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации исламской республики Хасан Резайефар, передает ТАСС.

«Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, расследующих катастрофу. Публикация звукового файла украинской стороной говорит о том, что больше мы им никаких материалов передавать не будем», — отметил Хасан Резайефар.

Он также отметил, что этот шаг был сделан в нарушение международных норм.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский в эфире украинского телеканала «1+1» заявил, что страна обладает важной записью иранских диспетчеров. Она якобы доказывает, что в Тегеране изначально знали о поражении украинского самолета ракетами. При этом расшифровка этой записи появилась на ряде украинских ресурсов.

Minval.az