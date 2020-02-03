Турция пообещала месть армии Сирии за убийство четырех солдат в провинции Идлиб. Об этом сообщило турецкое министерство национальной обороны, передает телеканал NTV.

Известно, что в результате обстрела турецких позиций погибли как минимум четыре военных, еще девять оказались ранены. Оборонное ведомство Турции считает, что его производила сирийская армия из района рядом с населенным пунктом Серакиб. Отмечается, что турки открыли ответный огонь и уничтожили цели противника.

Представитель президента Турции Ибрагим Калын в Twitter выразил соболезнования семьям погибшим и указал, что виновные ответят за кровь военных.

31 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии в случае, если ситуация в сирийской провинции Идлиб не разрешится быстро. Эрдоган также вновь обвинил Дамаск и Россию в нарушении договоренностей по деэскалации конфликта.

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