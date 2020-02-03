Супруга британского принца Гарри актриса Меган Маркл заявила, что в 2015 году ей пришлось пойти на обман ради роли в одном из сериальных проектов.

Об этом пишет The Sun.

Она уточнила, что речь идет о кастинге телевизионного шоу «Форс-мажоры».

По словам Маркл, на отборе она сообщила, что имеет членство в Гильдии киноактеров США, хотя на самом деле это не так.

Как заверила актриса, солгав тогда, она ощутила себя настоящей мошенницей.

До этого Маркл заключила контракт с компанией Disney, согласно которому она будет озвучивать персонажей.

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