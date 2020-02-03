Параллель между коронавирусом и массовым уничтожением и преследованием евреев в период существования нацистской Германии провел исполняющий обязанности китайского посла в Израиле Дай Юймин. Его слова привела газета The Times of Israel.

«Миллионы евреев были убиты, многим закрыли въезд в другие страны. Некоторые страны открыли свои двери, одной из них был Китай», — вспомнил дипломат времена Второй мировой войны.

Китайское посольство позже извинилось за его слова, уточнило издание Jerusalem Post. В диппредставительстве заметили, что не собирались «сравнивать темные дни Холокоста» с попыткой правительства Израиля защитить своих граждан от коронавируса.

Израильское МВД решило закрыть границы для иностранцев, которые пробыли в Китае последние две недели.

Minval.az