Президент России Путин уйдет с поста президента досрочно, в 2022 году его не будет ни в российской, ни в международной политике.

Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал российский политолог Валерий Соловей. По его словам, этот сценарий не похож на казахский, когда бывший президент Нурсултан Назарбаев ушел со своего поста, но остался теневым лидером Казахстана.

«Время Путина ограничено, он не будет оставаться у власти и уйдет досрочно: в 2022 году его уже не будет ни в российской, ни в международной политике. Передача власти по казахскому сценарию невозможна в силу организованности политики в России. Передать власть некому. Есть люди, которым Путин доверяет. Один из них – Дмитрий Медведев. Но вряд ли он удержится», – предположил Соловей.

По его словам, после ухода Путина саму Россию ждет политический кризис. Он начинается уже сейчас, с внесения поправок в российскую Конституцию.

«Кризис приобретет открытые формы, но ничего страшного не случится, гражданской войны не будет. Кто потом окажется у власти в России – предсказать невозможно. Если будет более-менее реалистическое правительство, оно урегулирует отношения с Украиной и с окружающим миром. Не внешняя политика будет для него приоритетом, а внутренняя», – заверил он.

Minval.az