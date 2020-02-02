Бывший грузинский президент и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в будущем Украина превратится в пять государств. Об этом он сказал эфире украинского телеканала, передает ФАН.

Саакашвили считает политику администрации украинского президента Владимира Зеленского провальной. Кроме того, он полагает, что она приведет страну к экономическому кризису. Это, в свою очередь, заставит региональных властей обзавестись частной армией.

В результате этого Украина превратится в «еще пять Украин», добавил Саакашвили.

«Этот большой кризис выльется в развал страны», — заключил он.

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