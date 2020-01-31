Компания Facebook приняла меры с целью ограничить распространение в этой социальной сети и принадлежащем ей Instagram дезинформации о коронавирусе 2019-nCoV, передает RT со ссылкой на компанию.

«Мы начнем удалять контент с ложными заявлениями или конспирологическими теориями, которые, по мнению глобальных или местных организаций в области здравоохранения, могут причинить вред людям, которые в них поверят», — сообщила компания.

Отмечается, что для этого планируется применять алгоритм фактологической проверки, который поможет выявлять ложные сведения о коронавирусе и ограничивать их тиражирование.

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