Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым — как сообщила пресс-служба главы Азербайджана, обсуждали урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, и Ильхам Алиев довел до французского коллеги позицию официального Баку. Обсуждали, конечном и двусторонние отношения, которые сегодня успешно и динамично развиваются. Тем не менее есть как минимум серьезные основания полагать, что Париж намерен активизировать свое участие в карабахском урегулировании. Тем более что недавний российский «подход» к урегулированию конфликта, несмотря на успех «мелких гуманитарных шагов», терпит очевидный крах, а США, во-первых, слишком сильно заняты «иранским кризисом», а во-вторых, уже продвигали в регионе «план Болтона». Словом, Франции самое время заявить о себе. Тем более что она сопредседатель МГ ОБСЕ. Более того, накануне Макрон принял участии в традиционном обеде Координационного совета армянских организаций Франции, где выступил с пространной речью и заявил, что уже весной, после того, как в Азербайджане завершатся парламентские выборы, можно ждать «подвижек» по Карабаху.

Впрочем, продвижение карабахского урегулирования вряд ли стоит плотно увязывать именно с внутриполитическими процессами в Азербайджане. Прежде всего, «тормозит» переговоры, а точнее, подрывает саму возможность дипломатического урегулирования Армения, но никак не Азербайджан. Если кто забыл, первым шагом к урегулированию должен стать вывод армянских оккупационных сил с азербайджанских земель, чего требуют четыре карабахские резолюции СБ ООН и чему всеми силами противятся в Иреване. Более того, сегодня даже армянские источники сквозь зубы признают, что глава МИД Армении Эдуард Мнацаканян имел неприятный разговор с посредниками из МГ ОБСЕ, которые припомнили ему провокационную демагогию Пашиняна на недавней пресс-конференции. Тем более очевидно, что в азербайджанской предвыборной кампании настроения в стиле «давайте вот сейчас начнем братания через линию фронта» явно не преобладают. Более того, к примеру, Турал Гянджалиев, глава азербайджанской общины Карабаха, свою предвыборную кампанию как кандидат от 122 Ханкендинского избирательного округа ведет под девизом «Наша дорога — в Ханкенди!». Надежды в стиле «вот придут к власти демократы, и все будет тип-топ» лучше оставить — политические силы, выступающие за уступки по Карабаху с переходом «красных линий», успеха на азербайджанском поле иметь не будут. А «продавливание» этих сил извне — слишком фантастичный сценарий. Другое дело, что рассуждения в стиле «вот пусть пройдут выборы, и тогда…» — это уже давно традиционная «установка» европейской (и не только европейской) дипломатии.

Возможно, конечно, что обед с верхушкой местной армянской диаспоры вполне мог показаться Мокрону не самым удачным местом для того, чтобы напоминать о резолюциях СБ ООН и необходимости убраться с чужих земель. Но тем не менее президент Франции устроил армянской верхушке впечатляющий «холодный душ». Эммануэль Макрон коснулся отмены французскими судами деклараций о дружбе, которые заключили некоторые французские муниципалитеты с оккупационными «властями» городов и сел Карабаха. И «насыпал соль на раны» армянским активистам, заявив, что «проблема этих деклараций в том, что они ставят на одну плоскость муниципалитеты Франции и органы местного самоуправления, которые не имеют международного признания». В переводе: оккупационные «власти» в Карабахе никем не признаны, и никаких «деклараций о дружбе» с ними быть не может.

А это программное заявление. И еще «стержневая тема». В армянских кругах от Эммануэля Макрона ждали прежде всего прояснения позиции под этой весьма болезненной для армянских кругов темы. Иреванские эксперты голосили во всю мощь тренированных связок: дескать, «Эммануэль Макрон должен честно ответить на вопрос о политическом выборе Парижа». С кем намерена дальше сближаться и идти вперед Франция — с таким-сяким, по мнению армянских экспертов, Азербайджаном или с «с маленькой армянской республикой «Арцах»»? И вот теперь ответ получен. Только вряд ли он обрадует армянских деятелей. Во-первых, очевидно, что «традиционные связи» Армении и Франции имеют, скажем так, предел влияния. Во-вторых, президент Франции дал понять, что официальный Париж не намерен забывать ни о международном праве, ни об уважении границ, ни о территориальной целостности Азербайджана. Причем сделал это именно перед верхушкой армянской диаспоры своей страны. И да, все это произошло на фоне возможного старта французского посредничества в Карабахе. Так что азербайджанской внешней политике есть что записать себе в актив. А армянским «стратегам» — от чего схватиться за голову. И самое главное, им давно пора эту самую голову, пардон, «включить». И задуматься, что политика захвата чужих земель со ссылками на «миацум» и «самоопределение» уже не будет иметь успеха и понимания даже в тех странах, где наличествует активная диаспора. Такие вот «уроки французского» для армянской верхушки.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az