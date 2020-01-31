Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сделал важное заявление по Карабаху. На встрече с представителями «Международной федерации журналистов» в Анкаре глава турецкой дипломатии отметил: «Мы прикладываем усилия для того, чтобы найти решение в Карабахе. Если Россия использует свое влияние, то мы решим этот вопрос». То есть, в переводе с дипломатического, Чавушоглу практически открытым текстом возложил на Россию ответственность за то, что конфликт так и остается неурегулированным.

Конечно, в то время, как Москва делает Армении «оружейные» подарки и не торопится заявлять, что гарантии ОДКБ и двусторонних соглашений с Иреваном распространяются на территорию Армении в рамках международно признанных границ, но никак не на оккупированный азербайджанский Карабах, такие оценки более чем оправданы. Но не менее важно, что прозвучало заявление Чавушоглу на фоне усиливающегося «разлада» между Анкарой и Москвой. Несколько дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российских «подопечных» в Ливии и Сирии в срыве мирных процессов — он заявил, что, к сожалению, Башар Асад «по-прежнему открыто нарушает договоренности по Идлибу», а «Хафтар игнорирует мирные усилия, предпринятые в Москве и Берлине». Затем обвинил ОАЭ и Египет в финансировании в Ливии российских наемников из ЧВК «Вагнер». А потом уже открыто заявил, что это Россия не выполняет договоренности по Сирии и Ливии, после чего добавил, что его страна «теряет терпение». Практически синхронно с этим ужесточением официальной риторики Анкары власти Турции перешли и к действиям. В столице Ливии Триполи высажен турецкий десант. А в российском сегменте соцсетей уже обсуждают гибель в Ливии одного из «вагнеровцев». И вряд ли он действительно один.

Между профессиями пожарника и дипломата, на первый взгляд, немного общего. Но если при пожаре пламя вырывается из здания наружу — это очень плохо. А если в дипломатии, где существует множество способов уладить противоречия по конфиденциальным каналам, претензии высказываются открыто — это не тревожный звонок, а прямо-таки «сирена». Если слова дополняются действием — тем более. Разочаровались ли в Москве в своих дипломатических усилиях на турецком направлении, убедившись, что выход Турции из НАТО и ее вступление в ОДКБ не стоят в повестке дня, или же в очередной раз решили, что России и совершенно необязательно соблюдать договоренности, можно гадать до бесконечности. Но нет сомнений, что в российско-турецких отношениях происходит именно это. А заявление Чавушоглу не оставляет сомнений: Карабах — одна из тех точек, где интересы Москвы и Анкары входят в жесткий клинч.

Конечно, ставить знак равенства между Сирией и Ливией, с одной стороны, и Карабахом, с другой, вряд ли корректно. Активных боевых действий здесь как бы не ведется. Более того, нет и открытого турецкого военного присутствия. Но зато наличествует любимый форпост России — Армения, на территории которой, вплотную к турецкой границе, расположена российская военная база. И это не считая совместных российско-армянских группировок сил ПВО и сухопутных сил. Плюс ко всему этот свой «форпост», несмотря на все разногласия с «революционной властью» Пашиняна, Москва с завидным рвением накачивает оружием. Наконец, есть и еще одно обстоятельство: Москве куда легче и проще попытаться ударить по интересам Турции в Азербайджане, где, в отличие от собственно турецкой территории, нет гарантий безопасности НАТО и опасности оказаться лицом к лицу со всем Североатлантическим альянсом. К тому же в Кремле уверены, что в случае удачи платить за все придется Азербайджану и Турции, а в случае неудачи — Армении. Которая пусть и любимый, но все же только форпост.

Но вот в чем дело. Похожим образом развивались события весной 2016 года, на пике «самолетного кризиса» в отношениях Москвы и Анкары. Тогда «форпосту» и его хозяевам тоже показалось, что самый легкий способ — это совершить от имени Армении новые территориальные захваты в Азербайджане, спровоцировать потоки беженцев и внутриполитические потрясения, вернуть страну в состояние начала девяностых и еще в качестве приятного бонуса похоронить нефтегазовые проекты. Но в реальности побитым оказался как раз форпост России. К тому же и Иреван, и Москва получили изрядную пищу для размышлений: времена изменились, расклад сил — тем более, так что безнаказанно бить по азербайджанским селам и азербайджанским интересам уже не получится. Другой вопрос, что умение извлекать уроки даже из столь недавнего прошлого — не самая сильная сторона политики Москвы и Иревана.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az