Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».

«Должен сказать с сожалением (поскольку я люблю свою страну!), что мы стали силой зла. Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей. Для людей… Для людей! Для простых людей! И из этого ничего не получится. Я знаю, что не получится. Это вернётся к нам бумерангом. В мире действует некая историческая сила», — сказал он.

Стоун также выразил мнение, что в США существует мощнейшая коррупция.

«В Америке много коррупции, намного больше, чем в любой другой стране мира… Можно сказать людям, что у нас демократия, а на самом деле всем правят деньги», — добавил режиссёр.

Minval.az