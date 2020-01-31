Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового типа коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом завил по итогам заседания чрезвычайного комитета ВОЗ генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Я объявляю чрезвычайную ситуацию международного значения в области общественного здравоохранения в связи с глобальной вспышкой 2019nCoV», — заявил Гебрейесус (цитата по «Анадолу»).

При этом он отметил, что ВОЗ продолжает верить в возможности Китая остановить распространения коронавируса. Гендиректор высоко оценил меры, принимаемые Пекином для предотвращения распространения заболевания.

Организация не рекомендовала вводить какие-либо ограничения на передвижение товаров и людей в связи с новым вирусом.

Minval.az