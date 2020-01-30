Тариф на транзит российской нефти по территории Беларуси с 1 февраля нынешнего года возрастет более чем на 6%.

Как передает ТАСС, об этом заявил журналистам в четверг министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович.

«Переговоры [с Россией] закончились, мы ни о чем не договорились. Поэтому вступает в силу статья инструкции, согласно которой установлен порядок повышения тарифа на транзит нефти — это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России, увеличенный на три процентных пункта. Больше 6%, по-моему, 6,6%», — уточнил белорусский министр.

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