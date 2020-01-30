Глава Госдепартамента США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая «центральной угрозой» в наше время.

«Коммунистическая партия Китая является главной угрозой нашего времени», — заявил Помпео на общественных слушаниях с участием главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

Госсекретарь подчеркнул, что «программа Компартии Китая не соответствует ценностям, которые отстаивают Вашингтон и Лондон» (цитата по «Интерфаксу»).

Помпео добавил, что западные союзники должны «позаботиться о том, чтобы (мир) руководствовался западными принципами демократии».

Minval.az