Самвел Бабаян, бывший «министр обороны Нагорного Карабаха» и «командующий карабахскими силами» выступил с громким заявлением относительно переговорного процесса по карабахскому урегулированию.

«Интересная ситуация развернулась вокруг заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о переговорном процессе, доставшемся ему в наследство от бывших властей. Наконец-то, из уст главы государства – главного переговорного лица от Армении прозвучало то, что в основе переговоров – сдача всех освобожденных территорий, и что все три президента вели переговоры именно в этом контексте», — говорится в заявлении.

При этом Бабаян утверждает, что «если бы не революция в Армении, то Азербайджану были бы возвращены не только буферные территории, но и сам Карабах. Главная заслуга бархатной революции и Никола Пашиняна в том, что были сорваны переговоры Сержа Саргсяна на основе мадридских принципов, и прерван процесс сдачи земель».

Бабаян указывает, что, тем не менее, переговорный процесс возобновился, и снова вокруг тех же мадридских принципов.

По его словам, сейчас Никол Пашинян загнан в тупик, и если он продолжит переговорный процесс в том виде, в котором он ему достался, он будет вынужден подписаться под условием «возврата территорий» Азербайджану».

Бабаян указал на «противоречащие» заявления кандидатов в «президенты» оккупированного Карабаха, которые «соглашаются с мадридскими принципами, основа которых сдача земель и при этом заявляют о неприемлемости уступки даже пяди земли».

«Почему вы молчали, когда прежние власти согласились за 5 миллиардов долларов на блюдечке передать Азербайджану Карабах? Уверен, новая власть в Армении скоро раскроет эти и другие подробности переговорного закулисья», — отмечает он, добавляя, что «сегодня условия переговоров диктует Азербайджан, произошло по вине бывших властей Армении».

Minval.az