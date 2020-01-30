Ванесса Брайант впервые высказалась о гибели своего мужа баскетболиста Коби Брайанта и дочери Джианны. Пост она опубликовала в Instagram.

Женщина поблагодарила миллионы фанатов за поддержку и признала, что она была сейчас ей нужна. «Мы абсолютно опустошены внезапной потерей моего любимого мужа Коби, замечательного отца, и моей прекрасной маленькой Джианны», — написала Брайант.

Ванесса также выразила сожаления семьям погибших вместе с Коби и подчеркнула, что невозможно описать ту боль, которую она сейчас испытывает. Несмотря на это, жена баскетболиста хочет бороться дальше, потому что «Коби и Джиджи сияют, чтобы осветить путь». «Наша любовь к ним бесконечна. Сейчас я бы просто хотела обнять, поцеловать и благословить их», — поделилась Ванесса.

Коби Брайант погиб 26 января в результате крушения личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на юниорский баскетбольный матч. Из девяти пассажиров никто не выжил. Брайант совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире. Очевидец рассказал, что перед падением судно летело очень низко и издавало «неправильные звуки». Отмечается, что в это время над местностью навис плотный туман.

У спортсмена остались жена и три дочери. По сообщению TMZ, в последний день перед катастрофой Коби вместе с трехлетней Бьянкой посетили торговый центр Fashion Island в Ньюпорт-Бич и весело провели время.

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