В китайской столице Пекине временно запретили жениться и хоронить из-за смертельного коронавируса.

Об этом сообщает China News.

Отмечается, что похороны запретили из-за того, что на каждой прощальной церемонии обычно собирается от нескольких десятков до ста человек, что не способствует борьбе с распространением вируса.

Влюбленные пары не смогут провести церемонию бракосочетания в востребованную дату 2 февраля, которая, как считают в Китае, выпадает «раз в тысячу лет». Дело в том, что дата 2 февраля 2020 года по-китайски созвучна с фразой «я люблю тебя, люблю тебя».

Minval.az