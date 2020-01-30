Президент Франции Эммануэль Макрон принял участии в ежегодном мероприятии Координационного совета армянских организаций Франции и выступил с обширной речью.

«Неурегулированный конфликт в Нагорном Карабахе – препятствие на пути продвижения архитектуры доверия и безопасности в Европе», – цитируют Макрона армянские СМИ.

Президент Франции отметил, что выборы в Азербайджане в начале февраля могут возыметь позитивное влияние, и выразил надежду, что весной будет определенный прогресс в этом вопросе.

«Установлены контакты между руководителями, и я вижу здесь путь», – сказал Макрон.

Minval.az