Сумму в 100 млн юаней ($14,4 млн) выделил на создание вакцины против коронавируса фонд китайского миллиардера и основателя компании Alibaba Джека Ма, 30 января сообщает агентство Синьхуа.

Джек Ма заявил, что будет крайне непросто довести вакцину от стадии исследования до окончательного крупномасштабного производства и клинического использования

По его словам, фонд будет стремиться к тому, чтобы предоставить как можно больше помощи в развитии и сборе научных медицинских знаний в борьбе против вируса.

Alibaba Group заявила, что предоставит государственным исследовательским учреждениям свободный доступ ко всем возможностям искусственного интеллекта, которые необходимы для создания вакцин против коронавируса.

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