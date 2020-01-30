Турция считает, что Франция несет ответственность за дестабилизацию ситуации в Ливии. Об этом заявил в среду официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой, чьи слова приводит Agence France-Presse (AFP).

«Основная ответственность за все проблемы в Ливии, начавшиеся после кризиса 2011 года, лежит на Франции», — считает он.

Представитель внешнеполитического ведомства также указал на то, что Париж оказывает «безвозмездную помощь [командующему Ливийской национальной армией фельдмаршалу Халифе] Хафтару в обмен на контроль над природными ресурсами Ливии».

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