Количество летальных исходов в Китае от нового типа коронавирса достигло 170 человек.

Об этом сообщают власти страны.

Уточняется, что число заразившихся вирусом в Китае выросло до 7711 человек, из которых 1370 оцениваются как тяжелые.

Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Утверждается, что вирус проник во все регионы страны, включая провинции, автономные и специальные административные районы и города центрального подчинения.

Помимо КНР, случаи заражения зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии, Финляндии и Франции.

Minval.az