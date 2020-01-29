Беларусь с 1 февраля 2020 года повышает на 1,7% экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ставки пошлин утверждены постановлением правительства №46 от 28 января 2020 года, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В соответствии с документом, ставка экспортной пошлины на нефть повышается с $77,2 до $78,5 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин увеличится с $42,4 до $43,1 за 1 тонну, на товарные бензины — с $23,1 до $23,5 за 1 тонну.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $23,5 за 1 тонну (сейчас $23,1). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты изменялись с 1 января — тогда они снизились на 14,7%.

Беларусь с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.

Minval.az