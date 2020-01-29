«Причиной крушения американского военного самолета в афганской провинции Газни стали технические проблемы».

Об этом, как сообщил ТАСС со ссылкой на афганский телеканал 1TV, заявил в среду представитель Управления гражданской авиации Афганистана.

По словам директора подразделения по контролю за воздушным движением этого Управления Гулама Масума, американский военный борт «разбился из-за отказа двигателя». Он также указал, что «пилот самолета пытался совершить аварийную посадку в аэропорту города Шарана, административном центре провинции Пактика, граничащей с Газни».

Масум отметил, что сотрудники Управления гражданской авиации «находились в контакте с пилотом самолета с самого начала возникновения проблем на борту и направляли его в близлежащий аэропорт».

В понедельник утром в центральной провинции Газни на подконтрольной движению «Талибан» территории разбился самолет. Первоначально сообщалось, что это был гражданский лайнер авиакомпании Ariana Afghan Airlines, который летел из Герата в Кабул, но национальный авиаперевозчик опроверг эту информацию. Позднее телеканал TOLOnews сообщил, что самолет, судя по опознавательным знакам, принадлежал ВВС США. На место катастрофы был направлен афганский спецназ и спасательные отряды.

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