Американская компания по подъему затонувших судов обвинила правительство США в сокрытии имевшего место столкновения подводной лодки с обломками легендарного «Титаника» на дне Атлантического океана, сообщает РИА Новости.

Компания RMS Titanic Inc была в 1994 года признана лицом, обнаружившим затонувший «Титаник», она обладает эксклюзивным правом на подъем предметов с места кораблекрушения. Однако против планов компании выступает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) – правительственное метеорологическое ведомство США, которое обладает полномочиями по охране затонувших кораблей, отмечает газета.

Поводом для обращения в суд стала экспедиция британской исследовательской субмарины Triton, которая, как выяснилось, столкнулась с обломками «Титаника» в связи с «сильными и в высшей степени непредсказуемыми течениями». Однако NOAA упомянула об этом инциденте только 7 января. По мнению спасательной компании, затянувшийся период молчания свидетельствует о недостаточной ответственности NOAA и «поднимает ряд вызывающих тревогу вопросов». Юристы фирмы требуют предоставить видеозапись столкновения, а также вызывать в суд представителя NOAA для соответствующих объяснений.

Компания обратилась с иском, чтобы увеличить свои шансы выиграть другой процесс, начинающийся 20 февраля. На этих слушаниях спасатели попросят разрешение на подъем ряда уникальных артефактов, в том числе беспроводного телеграфа Маркони, известного как «голос «Титаника». В случае положительного вердикта компания готова поднять это устройство уже летом 2020 года.

Британский пароход «Титаник», считавшийся крупнейшим пассажирским кораблем в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк и затонул спустя два часа 40 минут. Погибли около 1500 человек. Обломки «Титаника» были обнаружены в сентябре 1985 года примерно в 350 морских милях от берега канадского острова Ньюфаундленд на глубине около четырех километров.

Minval.az