В продаже весной появятся новые модели кукол Барби. Так, куклы не имеют волос, с кожными заболеваниями и протезами, пишет Daily Mail.
Новые версии знаменитых игрушек создали в компании Mattel, которой принадлежит бренд Барби.
Как объяснили дизайнеры, таким образом они хотели показать многообразие внешних признаков человека.
В компании подчеркнули, что интернет-пользователям очень понравились изображения лысых кукол. «Пост с прототипом этой игрушки стал самым популярным за всю историю существования нашего Instagram-аккаунта», — заявили сотрудники Mattel.
В новой коллекции есть и куклы с золотым протезом и с пятнами, как у людей, страдающих витилиго.
Также в компании добавили, что в 2019 году самой продаваемой моделью стала Барби в инвалидной коляске.
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We all agreed to turn off our phones at lunch…but we can still take a picture after! 📸 #barbie #barbiestyle