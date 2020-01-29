В продаже весной появятся новые модели кукол Барби. Так, куклы не имеют волос, с кожными заболеваниями и протезами, пишет Daily Mail.

Новые версии знаменитых игрушек создали в компании Mattel, которой принадлежит бренд Барби.

Как объяснили дизайнеры, таким образом они хотели показать многообразие внешних признаков человека.

В компании подчеркнули, что интернет-пользователям очень понравились изображения лысых кукол. «Пост с прототипом этой игрушки стал самым популярным за всю историю существования нашего Instagram-аккаунта», — заявили сотрудники Mattel.

В новой коллекции есть и куклы с золотым протезом и с пятнами, как у людей, страдающих витилиго.

Также в компании добавили, что в 2019 году самой продаваемой моделью стала Барби в инвалидной коляске.

Minval.az