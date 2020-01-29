Россия не выполнила договоренности по Сирии, закрепленные по результатам встреч в Сочи и Астане. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РБК.

По его словам, Турция теряет терпение из-за продолжающихся атак на сирийскую провинцию Идлиб и готова применить ответные меры. «Мы терпели до последнего времени, но сейчас мы собираемся предпринять действия», — сказал Эрдоган. Он добавил, что «это не угроза» и Анкара ожидает, что Москва передаст «необходимое предупреждение режиму Башара Асада».

«Мы пытаемся спасти угнетенных, пострадавших людей. Что говорят русские: «Мы боремся с террористами». Кто террорист? Это те сирийцы, которые защищают свою землю?» — добавил он.

Minval.az