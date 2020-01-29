Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон во время визита в детскую больницу Evelina в Лондоне оконфузилась.

Она надела твидовый костюм от Dolce & Gabbana, который состоял из миниюбки и жакета. Но из-за ветреной лондонской погоды в какой-то момент юбка герцогини задралась. От неожиданности Кейт пыталась удержать ее, демонстрируя забавные гримасы.

Многим поклонникам этот момент напомнил известный силуэт Мэрилин Монро, которая также во время выступления придерживала свое платье. Правда, у Кейт Миддлтон ситуация получилась куда более забавной, а ее мимика умилила пользователей Сети.

Minval.az