Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон во время визита в детскую больницу Evelina в Лондоне оконфузилась.
Она надела твидовый костюм от Dolce & Gabbana, который состоял из миниюбки и жакета. Но из-за ветреной лондонской погоды в какой-то момент юбка герцогини задралась. От неожиданности Кейт пыталась удержать ее, демонстрируя забавные гримасы.
Многим поклонникам этот момент напомнил известный силуэт Мэрилин Монро, которая также во время выступления придерживала свое платье. Правда, у Кейт Миддлтон ситуация получилась куда более забавной, а ее мимика умилила пользователей Сети.
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#New The Duchess of Cambridge, Patron of Evelina London Children’s Hospital and Patron of the National Portrait Gallery, joined a creative workshop run by the National Portrait Gallery’s Hospital Programme at Evelina London (28th January)💙 #britishroyalfamily #britishroyals #royalfamily #duchessofcambridge #katemiddleton #princewilliam #dukeofcambridge #instaroyals #royalnews