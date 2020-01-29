Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов Америки (США) и американская компания Raytheon заключили контракт на создание новой системы обработки данных средств предупреждения о ракетном нападении. Об этом сообщила пресс-служба Raytheon.

«С ВВС США подписан пятилетний контракт стоимостью $197 млн на разработку системы сбора и обработки данных, полученных различными датчиками предупреждения о ракетном нападении. Новая система получила обозначение FORGE (Future Operationally Resilient Ground Evolution)», — проинформировали в Raytheon, передает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе, FORGE будет получать данные от системы раннего предупреждения о пусках баллистических ракет SBIRS (Space Based Infrared System) и системы предупреждения о ракетных пусках нового поколения OPIR (Next Generation Overhead Persistent Infrared), а также ряда датчиков гражданского назначения.

Как отметили в компании, основной особенностью FORGE является возможность получения и обработки данных, полученных практически любым спутником или датчиком.

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