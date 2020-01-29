Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о том, что стана отвергает предложенную США «сделку века». Об этом сообщает РИА «Новости». Он объяснил отказ тем, что, согласно плану, Иерусалим будет передан Израилю.

Палестинский глава также настоял на признании границ государства в соответствии с 1967 годом.

Махмуд Аббас также назвал план США по ближневосточному урегулированию заговором, сообщает ТАСС. «Иерусалим не продается, и ваш заговор не пройдет, — сказал он. — Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа, мы привержены Государству Палестина со столицей в Иерусалиме». По словам Аббаса, планы по ликвидации палестинской проблемы потерпят неудачу». «Мы не преклоним коленей и не сдадимся <…> Заговоры, сделки и вероломные планы по ликвидации палестинского вопроса обречены на провал, — указал он. — В этот трудный момент я обращаюсь к палестинцам с призывом сплотиться и отказаться от плана по ликвидации национального проекта».

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