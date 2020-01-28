Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) и палестинское движение ХАМАС во вторник проведут в Рамалле встречу с целью помешать исполнению плана США по ближневосточному урегулированию, сообщает во вторник «Интерфакс».

«Мы приглашаем движение ХАМАС принять участие в экстренной встрече руководства (ФАТХ), и они будут участвовать во встрече», — приводят СМИ слова представителя ФАТХ Аззама аль-Ахмада.

В свою очередь представитель ХАМАС Нассер ад-Дин аш-Шаар подтвердил свое участие в экстренной встрече.

«На встрече обсудят позицию, которую нужно занять против плана Трампа», — сказал он.

Также, по данным СМИ, во вторник и в среду на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа запланированы демонстрации палестинцев против американского плана.

Minval.az