«Говоря о доставшемся ему от экс-президента Сержа Саргсяна «наследстве» в вопросе карабахского урегулирования, премьер-министр Армении Никол Пашинян преследовал две цели. Во-первых, Пашинян хотел в очередной раз дискредитировать своих предшественников. Во-вторых, видимо он пытался донести до внимания армянской общественности то, что в дальнейшем у них не будет иного выхода, и на первом этапе придется освободить пять районов вокруг Нагорного Карабаха».

Об этом в интервью «Минвалу» заявил руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан Шахиноглу.

Напомним, что ранее Пашинян в ходе пресс-конференции заявил о том, что Саргсян был согласен готов возвратить Азербайджану семь районов – Агдам, Физули, Джебраил, Зангелан, Кубатлы, Кельбаджар и Лачин, с условием сохранения коридора между Арменией и Карабахом, а окончательный статус Карабаха должен быть определен путем референдума.

Э. Шахиноглу напомнил о том, что после заявления Пашиняна карабахские сепаратисты чуть ли не в унисон заявили, мол, «Азербайджану ничего возвращать не нужно».

«Не думаю, что Пашинян готов пойти на какие-либо уступки. Просто он преследовал эти две цели, о которых я упомянул выше. С другой стороны, сейчас Пашинян не готов пойти на уступки. Возможно, Пашинян хочет показать, какое международное давление может быть оказано на Ереван. И может возникнуть момент, когда Армения будет вынуждена согласиться освободить районы вокруг Нагорного Карабаха. Хотя понятно, что он не пойдет на уступки. Если учесть то, что ранее Пашинян заявил, мол, «Карабах — это Армения», в этом случае, какие уступки в данный момент можно ожидать от него? Но он, как хитрый политик, намекает на то, что есть такая вероятность, и этот вариант может быть реализован в дальнейшем. К примеру, через три или пять лет, если будет оказано военное давление на Ереван со стороны Азербайджана.

Ранее т.н. «омбудсман» Нагорного Карабаха заявил о том, что Азербайджан готовится к войне, и армянская сторона вынуждена выделять деньги на военные нужды. Да, это наша стратегия. Азербайджан тратит миллиарды долларов на закупку военной техники. Армянские оккупанты также вынуждены выделять финансы на приобретение военной техники, содержание армии, а не на развитие экономики. Пашинян понимает, что такими темпами он не сможет развивать экономику страны, так как у Армении нет выхода на внешние рынки, население страны сокращается. Тут не то, что Пашинян, даже экономист-профессионал не сможет вывести Армению из тупиковой ситуации»,- отметил Э.Шахиноглу.

По мнению политолога, единственный выход для Армении – это заключение мира с Азербайджаном и Турцией. А для того, чтобы заключить мир с Баку, Ереван должен освободить оккупированные территории Азербайджана.

«Но пойти на это Пашинян не готов. Что касается международного давления, то этого пока нет. Но они боятся того, что у Азербайджана с Россией сложились хорошие отношения, и когда-нибудь Москва может надавить на Ереван. Если это произойдет, то Ереван не сможет сопротивляться, так как на территории Армении дислоцированы российские военные базы, Москва поставляет им газ по низкой цене, границу Армении с Турцией и Ираном охраняют российские пограничники, крупные армянские госкомпании принадлежат России, и так далее. Если Москва «надавит» на Ереван, армяне будут вынуждены согласиться на поэтапное регулирование. Ни США, на Франция не будут «давить» на Ереван, только Россия, и Ереван опасается этого. Поэтому Пашинян и намекает, что они будут вынуждены

освободить района вокруг Карабаха»,- резюмировал политолог.

Бахтияр Сафаров

Minval.az