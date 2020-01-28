Экс-сенатор РФ, предприниматель, меценат Фархад Ахмедов опубликовал в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» статью, посвященную недавнему выступлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, от которого долго-долго ждали «прорыва» в Нагорно-Карабахском урегулировании, наконец-то сделал решающий ход. На своей недавней пресс-конференции он зачитал из какой-то неназванной им газеты принципы карабахского урегулирования, на основании которых, как утверждал, вели переговоры его предшественники. После этого он предложил всем кандидатам на пост президента непризнанного никем Карабаха высказаться по отношению к этим тезисам.

Тезисы, кстати, были известны и без этого, поскольку основаны на опубликованных более 10 лет назад «Мадридских принципах» посредников из ОБСЕ.

Так зачем Пашинян это столь драматично представил? Зачем затеял этот гамбит? Неужели чтобы поддержать каких-то «своих» кандидатов на назначенных на 31 марта выборах президента непризнанной республики? Зачем? Ведь поддержка там Пашиняна невелика.

Получается, главная его цель касается принципов урегулирования. Даже его предшественники, которые обладали в Карабахе огромными возможностями, годами не решались представить эти принципы на обсуждение своих соотечественников. Тем более без подготовки. Так что главный итог его выступления может быть только в том, что мадридские принципы будут раскритикованы и в итоге похоронены.

И их судьба завершится заявлением Пашиняна «народ не поддерживает, не могу идти против народа».

Что тут смогут ответить сопредседатели? Грубо говоря, разве что только обматерить, да и то только губами. Никакого другого мандата кроме права уговаривать и переубеждать у них нет.

Так что своим неожиданным выступлением Никол Пашинян стремится решить, в первую очередь, свои личные проблемы на внутриполитическом фронте. Во-первых, он, по сути, заручился народным мандатом на любые свои инициативы по Нагорному Карабаху, поскольку выступил в популистском духе «не отдадим ни пяди земли», что сейчас соответствует настроениям подавляющего большинства его избирателей. Во-вторых, представив себя ещё большим патриотом, чем его предшественники, Пашинян выписал себе самому что-то вроде индульгенции за преследования своих политических оппонентов (известно, что некоторые из них после прихода Пашиняна к власти оказались за решеткой). Ну, а в-третьих, обеспечил себе на ближайшее время иммунитет от возможной критики со стороны мирового сообщества. На любые критические заявления в свой адрес глава Армении теперь спокойно может отвечать: «Я ведь демократ, как я могу не прислушиваться к мнению народа?»

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То есть перспективы долгосрочного урегулирования, на подготовку которого были потрачены годы, за одну минуту принесены Пашиняном в жертву его собственным политическим целям.

А что же теперь посредники? Есть ли надежда, что у них есть «план Б»? Его нет. Да и откуда он возьмётся при отсутствии политического диалога между Москвой и Вашингтоном. Все, на что они были способны раньше, они сделали еще в двухтысячных при гораздо более благоприятной политической конъюнктуре. Все, на что они способны сейчас — это стоять на страже мадридских принципов. Теперь этих принципов, можно считать, уже нет.

Именно на это и сделал ставку Пашинян, поставив перед армянами, по сути, «иезуитский» вопрос. Если вы с этими принципами согласны, то я, мол, готов. Ответ он знает. Не согласны. Как не согласны были бы принять эти же принципы и в Азербайджане, если завтра вынести их на референдум.

Следует признать, что Пашиняну не нужно урегулирование конфликта. Скорее ему нужен конфликт, но в «морозильник», из которого он будет его извлекать по мере своего желания. Ради личной выгоды. Ради власти. Ради того, чтобы, называя вещи своими именами, подставить своих оппонентов. Подставить посредников. И Россию в том числе.

Его ставка теперь на то, что в Баку лопнет терпение и наступление апреля 2016 года будет повторено. Но потом опять вмешаются посредники, остановят наступление, а карабахцы прибегут к Пашиняну за защитой, да и в Армении его авторитет укрепится. Такой вот политический покер. Ради выигрыша в нем можно и не на такую провокацию пойти.

Значит, всем, и посредникам, и соседям, следует этих провокаций ждать и ни в коем случае в них не участвовать. Не попадаться в ловушку — это все внутриармянская игра, участвовать в ней не нужно. Нужно другое. Спокойно проанализировать новую ситуацию после нанесённого по мадридским принципам удара, новые исходные позиции основных игроков и искать решение. Кто ищет, тот всегда найдёт обоюдоприемлемое решение.

Фархад Ахмедов

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