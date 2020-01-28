Десять китайских туристов, совершавших поездку по турецкой Каппадокии, и двое граждан Турции госпитализированы с подозрением на коронавирус, сообщил на пресс-конференции губернатор провинции Аксарай Али Манты.

«Симптомы заболевания появились у одного из туристов, в качестве предосторожности медики изолировали еще 9 человек, которые находились с ним в контакте, а также гида и водителя автобуса», — передает слова Манты агентство DHA.

Взятые у пациентов анализы отправлены в министерство здравоохранения страны. До получения результатов туристы будут находиться в специальном инфекционном отделении местной больницы.

Minval.az