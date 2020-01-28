Представители полиции Канады и Британии обсуждают вопросы, связанные с обеспечением безопасности принца Гарри и его супруги Меган Маркл в североамериканской стране.

Об этом заявил канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр, сообщает телеканал СBC.

«В настоящее время между представителями нашей Королевской канадской конной полиции и их британскими коллегами идет обсуждение вопросов обеспечения безопасности принца Гарии и его семьи в Канаде, а также покрытия соответствующих расходов», − отметил Блэр.

Напомним, в середине января СМИ сообщили, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо якобы уже заверил королеву Великобритании Елизавету II в том, что Оттава возьмет на себя часть расходов по обеспечению охраны монарших особ во время их пребывания в Канаде.

Позже Трюдо опроверг эти утверждения. Ранее сообщалось, что принц Гарри покинул Великобританию и приехал в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын.

Minval.az