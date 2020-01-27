Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад ВОЗ по ситуации с коронавирусом.

«Очень высокий уровень угрозы — в Китае, высокий — на региональном уровне, высокий — на мировом», — говорится в докладе.

До этого в докладах угроза на мировом уровне оценивалась как «умеренная». Однако в ВОЗ указали на то, что в предыдущих версиях была допущена ошибка, а теперь ее исправили.

«В формулировке была допущена ошибка, мы ее исправили», — сказала представитель организации Фадела Чаиб.

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