Американские ученые Медицинского центра детской больницы Цинциннати провели специальное исследование и доказали, что загрязнение городского воздуха, связанное с транспортом, является одной из главных угроз для мозга людей, пишет MedicalXpress.

В эксперименте участвовали 147 детей. Им провели МРТ для того, чтобы получить анатомические изображения головного мозга.

В течение первого года жизни «подопытные» подвергались различному воздействию воздушных аэрозолей, как было определено из анализа проб, взятых в 27 местах города Цинциннати.

Ученые установили, что загрязненный воздух вызывает снижение объема серого вещества и толщины кортикального слоя. А это может сказаться на развитии различных психических и физических процессов.

Серое вещество отвечает за зрение и слух. Загрязнение вызывает 3-4-процентные потери серого вещества в таких областях, как лобные и теменные доли, а также мозжечок.

Специалисты выяснили, что изменения могут быть необратимыми. Также исследователи подчеркнули, что их работа подтвердила данные о том, что грязный воздух способствует нейродегенеративным заболеваниям и нарушениям развития нервной системы.

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