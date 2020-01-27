Власти Монголии в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае закрывают границу с соседней страной, приостанавливают работу учебных заведений и запрещают все массовые собрания, передает агентство Монцамэ.

Согласно решению правительства Монголии на экстренном заседании в воскресенье, начиная с 27 января, пограничные переходы с Китаем будут закрыты как для автомобилей, так и для пешеходов. Сроки действия указа не сообщаются.

Кабмин также распорядился закрыть все университеты, институты и центры профессионального образования до 2 марта 2020 года. Распоряжение о закрытии до того же срока все школ и детских садов было принято 24 января.

В стране вводится запрет на любые публичные мероприятия и массовые собрания, включая «учебные центры, компьютерные клубы, экскурсии, детские площадки и курсы водителей».

По данным агентства, в стране пока не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом. Однако в заявлении вице-премьера говорится, что риск его распространения в Монголии остается высоким.

Minval.az