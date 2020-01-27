Количество жертв пневмонии нового типа в Китае увеличилось до 80, число заболевших пневмонией нового типа в Китае официально превысило 2,7 тыс. человек.

Об этом в понедельник сообщил информационный портал «Ванъи» со ссылкой на региональные власти.

Ранее сообщалось о 2,4 тыс. инфицированных. Согласно официальным данным, большинство случаев заражения (1423, 76 погибших) по-прежнему приходится на центральную провинцию Хубэй, ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун (юг) и Чжэцзян (восток).

В Пекине выявлено 68 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян — 16 человек, из них один умер.

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