Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами «зеленой зоны» и посольства США в Багдаде.

Об этом сообщает телеканал «ас-Сумария» со ссылкой на источники в органах безопасности.

По данным телеканала, «в настоящий момент вертолеты эвакуирует находящихся на территории посольства США людей».

Ранее телеканал «Аль-Арабия» сообщил со ссылкой на источник в службах безопасности, что на территории посольства США упали три ракеты, один из них поразил ресторан дипмиссии.

В Госдепартаменте от властей Ирака потребовали выполнения обязательств по обеспечению безопасности иностранных дипломатических представительств на территории страны, передает CNN.

В Госдепе отметили, что ситуация в области безопасности остается напряженной, и вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, по-прежнему представляют угрозу.

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